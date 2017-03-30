Yurtdışında Oy Kullanan Sayısı 3. Gününde 144 Bin Oldu

Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi üçünde günde devam etti.

Yeni Şafak'ın AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre, üçüncü günde 57 bin 525 kişi oy kullandı. Üçüncü günün sonunda 29 bölgede toplamda 143 bin 487 gurbetçi oy kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı üçüncü günde 57 bin 525 oldu.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, halk oylamasına 3 günde toplam 143 bin 487 kişi katıldı. Gümrük rakamlarıyla beraber bu sayı 155 bin 361'e ulaştı. Yetkililer, üçüncü gündeki oy kullanımında yüzde 12.47'lik artışın olduğunu belirtti.

Yurt dışı seçmenlerinin 1 Kasım 2015'teki genel seçimlere göre halk oylamasına katılımı 3.5 kat arttı. 16 Nisan'daki halk oylamasına katılımın, 1 Kasım seçimlerine katılımdan daha fazla olması bekleniyor.

1 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 44.92 olmuştu.