Yurtdışında 8 Günde 681 Bin Kişi Oy Kullandı

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05.04.2017 00:44
Yurtdışında 8 Günde 681 Bin Kişi Oy Kullandı
Anayasa değişikliğine ilişkin yurt dışındaki 10 ülke ve 40 konsolosluk bölgesinde oy kullanımı devam ediyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına giden seçmen sayısı sekizinci günde 73 bin 26 oldu.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, halk oylamasına 8 günde toplam 636 bin 46 kişi katıldı. Gümrük rakamlarıyla beraber bu sayı 680 bin 203'e ulaştı.

Yetkililer, devam eden ülkelerdeki seçime katılım oranının yüzde 30'a ulaştığını vurguladı.

1 Kasım'a göre yüzde 17 artış

1 Kasım Milletvekili Seçimlerinde sandıkların kapanmasına 8 gün kala toplam oy kullananların sayısı 534 bin iken, Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması'nda bu rakam 636 bin 46 kişi olarak kayda geçti. 1 Kasım seçimlerin bitmesine kalan aynı süre ile karşılaştırıldığında toplam oy kullanımı ise yüzde 17,60 artış gösterdi.

Katılım yüzde 55'i aşacak

Oy kullanımının bu şekilde devam etmesi halinde bir önceki seçimde yüzde 55 olan katılım oranın aşılacağı tahmin ediliyor.

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Yeni Şafak

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