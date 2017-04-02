Yurtdışı Referandum Oylarında 1 Kasım Oranı Geçildi

Anayasa değişikliğine ilişkin yurt dışındaki 9 ülke ve 39 konsolosluk bölgesinde oy kullanımı bugün de devam etti.

Yeni Şafak'ın AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre, halk oylamasında bugün 87 bin 773 kişi oy kullandı. Altıncı günün sonunda 9 ülke ve 39 konsolosluk bölgesinde toplamda 347 bin 234 gurbetçi oy kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına giden seçmen sayısı altıncı günde 87 bin 792 oldu.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, halk oylamasına 6 günde toplam 347 bin 234 kişi katıldı. Gümrük rakamlarıyla beraber bu sayı 375 bin 378'ya ulaştı. Yetkililer, bir önceki güne göre oy kullanımında yüzde 38,41 artış olduğunu vurguladı.

1 Kasım Milletvekili Seçimlerinde sandıkların kapanmasına 8 gün kala toplam oy kullananların sayısı 306 bin 965 iken, Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması'nda bu rakam 347 bin 234 kişi olarak kayda geçti. 1 Kasım seçimlerin bitmesine kalan aynı süre ile karşılaştırıldığında toplam oy kullanımı ise yüzde 13 artış gösterdi.

Oy kullanımının bu şekilde devam etmesi halinde bir önceki seçimde yüzde 44,92 olan katılım oranın aşılacağı tahmin ediliyor.