Yurt Dışındaki Türkiyeli Seçmen Sandık Başına Gidiyor
Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik hazırladığı seçim takvimine göre, yurt dışında yaşayan seçmenler halk oylaması için yarından itibaren sandık başına gitmeye başlayacak.
Oy verme yurt dışında 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan'a kadar sürecek. Yurt dışında 57 ülkede, 120 temsilcilikte oy kullanılacak.
YARIN SANDIK BAŞINA GİDECEK ÜLKELER
Yarın sandık başına gidilecek ülkeler, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve İsviçre olacak. Bu ülkelerde oy verme işlemi 9 Nisan'a kadar devam edecek.
Almanya'da 13, Avusturya'da üç, Belçika'da iki, Fransa'da altı, Danimarka'da bir, İsviçre'de üç temsilcilikte sandık kurulacak.
Oy verme işlemi ABD'de 1 Nisan, Birleşik Krallık'ta 6 Nisan, KKTC ve Hollanda'da 5 Nisan, İtalya ve Suudi Arabistan'da 7 Nisan, Yunanistan ve Rusya'da 8 Nisan'da başlayacak, 9 Nisan'a kadar devam edecek. Japonya, Çin ve Güney Afrika'da ise sadece 9 Nisan'da oy verilebilecek.
Vatandaşlar ayrıca Sarp, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy karayolu gümrük kapıları, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapıları ile Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu, Marmaris, Samsun liman gümrük kapılarında oy kullanabilecek.
Gümrük kapılarında yarın saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yurt dışında sandık kurulacak ülkeler ve temsilcilikler ile oy verme tarihleri ise şöyle:
"ABD - Washington Büyükelçiliği ile New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Boston ve Miami başkonsoloslukları / 1-9 Nisan 2017.
Almanya - Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karslruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz Başkonsoloslukları / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Arnavutluk - Tiran Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Avustralya - Kanberra Büyükelçiliği ile Melburne ve Sidney Başkonsoloslukları / 31 Mart-9 Nisan 2017.
Avusturya - Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsoloslukları / 27 Mart-09 Nisan 2017.
Azerbaycan - Bakü Büyükelçiliği ile Gence ve Nahçıvan Başkonsoloslukları / 9 Nisan 2017.
Bahreyn - Manama Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Belçika - Anvers ve Brüksel başkonsoloslukları / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dhabi Büyükelçiliği, Dubai Başkonsolosluğu / 8-9 Nisan 2017.
Birleşik Krallık - Londra ve Edinburg Başkonsoloslukları / 6-9 Nisan 2017.
Bosna Hersek - Saraybosna Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
Bulgaristan - Sofya Büyükelçiliği, Filibe ve Burgaz Başkonsoloslukları / 7-9 Nisan 2017.
Cezayir - Cezayir Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
Çek Cumhuriyeti - Prag Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Çin Halk Cumhuriyeti - Pekin Büyükelçiliği, Şanghay, Hong Kong ve Guangzhou Başkonsoloslukları / 9 Nisan 2017.
Danimarka - Kopenhag Büyükelçiliği / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Finlandiya - Helsinki Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
Fransa - Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordeaux Başkonsoloslukları / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Güney Afrika Cumhuriyeti - Pretorya Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Gürcistan - Tiflis Büyükelçiliği, Batum Başkonsolosluğu / 9 Nisan 2017.
Hollanda - Rotterdam, Amsterdam ve Deventer Başkonsoloslukları / 5-9 Nisan 2017.
Irak - Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu / 8-9 Nisan 2017.
İran - Tahran Büyükelçiliği, Tebriz, Urumiye başkonsoloslukları / 9 Nisan 2017.
İrlanda - Dublin Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
İspanya - Madrid Büyükelçiliği, Barcelona Başkonsolosluğu / 9 Nisan 2017.
İsrail - Telaviv Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
İsveç - Stockholm Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
İsviçre - Bern Büyükelçiliği, Zürih ve Cenevre Başkonsolosluğu / 27 Mart-9 Nisan 2017.
İtalya - Roma Büyükelçiliği, Milano Başkonsolosluğu / 7-9 Nisan 2017.
Japonya - Tokyo Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Kanada - Ottava Büyükelçiliği, Toronto, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluğu / 7-9 Nisan 2017.
Katar - Doha Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Kazakistan - Astana Büyükelçiliği, Almatı ve Aktau başkonsoloslukları / 8-9 Nisan 2017.
Kırgızistan - Bişkek Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
Kosova - Priştine Büyükelçiliği, Prizren Başkonsolosluğu / 9 Nisan 2017.
Kuveyt - Kuveyt Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
KKTC - Lefkoşa Büyükelçiliği / 5-9 Nisan 2017.
Lübnan - Beyrut Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Lüksemburg - Lüksemburg Büyükelçiliği / 29 Mart-9 Nisan 2017.
Macaristan - Budapeşte Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Makedonya - Üsküp Büyükelçiliği / 8-9 Nisan 2017.
Mısır - Kahire Büyükelçiliği, İskenderiye Başkonsolosluğu / 9 Nisan 2017.
Norveç - Oslo Büyükelçiliği / 1-9 Nisan 2017.
Özbekistan - Taşkent Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Polonya - Varşova Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Romanya - Bükreş Büyükelçiliği, Köstence Başkonsolosluğu / 6-9 Nisan 2017.
Rusya - Moskova Büyükelçiliği, Kazan, Novorossiysk ve St.Petersburg başkonsolosluklar / 8-9 Nisan 2017.
Singapur - Singapur Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Sudan - Hartum Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Suudi Arabistan - Riyad Büyükelçiliği, Cidde Başkonsolosluğu / 7-9 Nisan 2017.
Tayland - Bangkok Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Türkmenistan - Aşkabat Büyükelçiliği / 7-9 Nisan 2017.
Ukrayna - Kiev Büyükelçiliği, Odessa Başkonsolosluğu / 9 Nisan 2017.
Umman - Muskat Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Ürdün - Amman Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Yeni Zelanda - Wellington Büyükelçiliği / 9 Nisan 2017.
Yunanistan - Atina-Pire, Selanik, Rodos ve Gümülcine Başkonsoloslukları / 8-9 Nisan 2017."
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