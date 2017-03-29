Yurt Dışında Referandumunun İkinci Gününde 48 Bin Kişi Oy Kullandı

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29.03.2017 04:32
Yurt Dışında Referandumunun İkinci Gününde 48 Bin Kişi Oy Kullandı
Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ikinci günde devam etti.

Yeni Şafak'ın AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre, ikinci gün 48 bin 163 kişi oy kullanıldı. 28 bölgede oy kullananların toplam sayısı 85 bin 958 oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı ikinci günde 48 bin 163 oldu.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, halk oylamasına iki günde toplam 85 bin 958 kişi katıldı. Gümrük rakamlarıyla beraber bu sayı 93 bin 737'ye ulaştı. Yetkililer, ikinci gündeki oy kullanımında yüzde 17.2'lik artışın olduğunu belirtti.

Yurt dışı seçmenlerinin 1 Kasım 2015'teki genel seçimlere göre halk oylamasına katılımı 4 kat arttı. 16 Nisan'daki halk oylamasına katılımın, 1 Kasım seçimlerine katılımdan daha fazla olması bekleniyor.

1 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 44.92 olmuştu.

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