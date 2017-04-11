Yurt Dışında Oy Kullanma Oranı Arttı

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11.04.2017 08:23
Yurt Dışında Oy Kullanma Oranı Arttı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oy verme işleminin sona erdiği 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen sandık başına gitti.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı.

AA’nın Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dayandırdığı haberine göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart’tan itibaren oy kullanmaya başladı. 57 ülkedeki 120 yurt dışı temsilciliğinin tümünde oy verme işlemi sona erdi.

Oy Kullanmada Artış

1 Kasım 2015 tarihindeki 26’ncı Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 54 ülkedeki temsilcilikte 2 milyon 899 bin 69 kayıtlı seçmenden 1 milyon 160 bin 38’i sandık başına gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 40,01 olmuştu. Bu oran anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında yüzde 44,61’e yükseldi.

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Almanya’da Sandığa Gitme Oranı Yüzde 44 Oldu

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türkiye vatandaşı seçmenin bulunduğu Almanya’da, 1 milyon 430 bin 126 seçmenden 697 bin 45’i oy kullanırken, bu ülkedeki sandığa gitme oranı da yüzde 44 oldu.

Fransa’da 326 bin 375 seçmenden 148 bin 417’si, Belçika’da kayıtlı 137 bin 675 Türkiye vatandaşı seçmenden 76 bin 866’sı halk oylamasında tercihini yaptı.

Avustralya’da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 14 bin 800’ü sandık başına gitti.

ABD’de 34 Bin 522 Seçmen Oy Kullandı

Oy verme işleminin 1 Nisan’da başladığı ABD’de ise 100 bin 42 seçmenden 34 bin 522’si oy verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 104 bin 507 seçmenden 46 bin 80’i, Hollanda’da ise 252 bin 841 seçmenden 123 bin 495’i sandık başına giderek oy kullandı.

Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi, Türkiye’deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan’a kadar sürecek.

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