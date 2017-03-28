Yurt Dışında İlk Gün 38 Bin Kişi Oy Kullandı

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28.03.2017 05:48
Yurt Dışında İlk Gün 38 Bin Kişi Oy Kullandı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı ilk günde 38 bin oldu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, bugün 38 bin gurbetçi sandığa giderek oyunu kullandı. 1 Kasım seçimlerinde ilk gün sandığa giden yurt dışı seçmen sayısı 10 bin olmuştu.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yetkililer, seçimlere katılımın 1 Kasım seçimlerine göre çok daha yoğun olduğunun altını çizdi. (Yeni Şafak)

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