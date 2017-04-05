Yurt Dışında 751 Bin Seçmen Oy Kullandı

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05.04.2017 21:17
Yurt Dışında 751 Bin Seçmen Oy Kullandı
Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 12 ülke ile gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 751 bin 459'a ulaştı.

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 12 ülke ile gümrük kapılarında 751 bin 459 oy kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanıyor. 

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg, Norveç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temsilciliklerde 701 bin 995 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 49 bin 464 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 751 bin 459 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden şu ana kadar 435 bin 935'i oy kullandı. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranı yüzde 30,48 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 94 bin 994'ü sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da tercihini kullananların sayısı da 48 bin 553'e ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 8 bin 792'si sandık başına gitti.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 14 bin 92'si oy verdi.

Oy verme işleminin bugün başladığı ülkelerden KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 3 bin 854'ü, Hollanda'da ise 252 bin 841 seçmenden 11 bin 144'ü sandık başına giderek oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

AA

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