Yurt Dışında 3 Milyon Seçmen Referandumda Oy Kullanacak

YSK verilerine göre, 16 Nisan'daki halk oylaması için yurt dışında yaşayan 2 milyon 895 bin 567 seçmen oy kullanacak.

AA muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt dışında yaşayan seçmenler, temsilciliklerde 27 Mart-9 Nisan, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan arasında oy kullanabilecek.

Toplam 2 milyon 895 bin seçmenin bulunduğu yurt dışında, en fazla seçmen Almanya'da bulunuyor.

Almanya'da yaşayan 1 milyon 410 bin 248 seçmen, Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg ve Stuttgart başkonsolosluklarında oy kullanacak.

YSK verilerine göre, altı temsilciliğin bulunduğu Fransa'da 318 bin 342, üçer temsilcilik bulunan Belçika'da 135 bin 688, Avusturya'da 106 bin 779, İsviçre'de 94 bin 32, yedi temsilcilik olan ABD'de 96 bin 455, iki temsilciliğin olduğu İngiltere'de ise 89 bin 93 seçmen bulunuyor.

Çin'de yaklaşık 2 bin seçmen

Avrupa ve ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerde yaşayan seçmenler de halk oylaması için sandık başına gidecek. Buna göre, Çin'de bin 972, Kuveyt'te bin 124, Yeni Zelanda'da 726, Güney Afrika'da bin 39, Singapur'da 550, Sudan'da 828 ve Tayland'da 785 seçmen oy kullanabilecek.

Bağdat'ta 876, Tel Aviv'de 4 bin 752

Irak'ta yaşayan seçmenler, Bağdat ve Erbil'deki temsilciliklerde oy verecek. Türkiye'nin Bağdat'ta 876, Erbil'de ise bin 721 seçmeni bulunuyor. İsrail'de ise 4 bin 752 seçmen, Tel Aviv Büyükelçiliğinde oyunu kullanacak.

Türkiye'nin ayrıca Japonya'da 3 bin 209, Katar'da 2 bin 544, İtalya'da 13 bin, Kanada'da 24 bin, Kırgızistan'da bin 807 Umman'da bin 284 seçmeni bulunuyor.

Rodos'ta 447 seçmen

16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Yunanistan'daki 4 temsilcilikte oy kullanılacak.

Türkiye, halk oylaması için başkent Atina'nın yanı sıra Gümülcine, Rodos ve Selanik'teki temsilciliklerde de sandık oluşturacak. Atina'da 9 bin 6, Gümülcine'de 264, Rodos'ta 447, Selanik'te ise 758 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 27 Mart'ta oy verme işleminin başladığı Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Danimarka ve İsviçre'de ilk gün 37 bin 782 seçmen oy kullandı.

AA