Yurt Dışında 10 Günde 522 Bin Seçmen Oy Kullandı
Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 10 ülke ile gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 522 bin 820 oldu.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.
Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre, Lüksemburg ve Norveç'teki temsilciliklerde 485 bin 34 seçmen oy kullandı.
Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapılarıyla diğer gümrük kapılarında ise 37 bin 786 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 522 bin 820 seçmen tercihini yaptı.
Avrupa'da en fazla seçmen Almanya'da
Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden 324 bin 934'ü oy kullandı. Böylece bu ülkedeki seçmenin yüzde 22,72'si tercihini yapmış oldu.
Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 71 bin 512'si sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da tercihini kullananların sayısı 37 bin 797 oldu.
Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 6 bin 29'u sandık başına gitti.
1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 10 bin 451'i "Evet" ya da "Hayır" oyunu verdi. ABD'de oy verme işlemi 9 Nisan'a kadar devam edecek.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.
AA
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