Yurt Dışında 1 Milyon 241 Bin Seçmen Oy Kullandı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışı ile gümrük kapılarında 1 milyon 241 bin 837 seçmen sandık başına giderek oy verdi.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.
Oy verme işlemi 57 ülkedeki 120 temsilcilikte bugün sona erecek. Gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.
Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçi̇ka, Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇, Bosna Hersek, Bulgari̇stan, Büyük Bri̇tanya ve Kuzey İrlanda Bi̇rleşi̇k Krallığı, Cezayi̇r, Çek Cumhuri̇yeti̇, Çi̇n, Dani̇marka, Fi̇nlandi̇ya, Fransa, Güney Afri̇ka, Gürci̇stan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrai̇l, İsveç, İsvi̇çre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazaki̇stan, Kırgız Cumhuri̇yeti̇, Kosova, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Lüksemburg, Macari̇stan, Makedonya, Mısır, Norveç, Özbeki̇stan, Polonya, Romanya, Rusya, Si̇ngapur, Sudan, Suudi̇ Arabi̇stan, Tayland, Türkmeni̇stan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni̇ Zelanda ve Yunani̇stan'daki temsilciliklerde 1 milyon 172 bin 830 seçmen oy kullandı.
Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 69 bin 7 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 1 milyon 241 bin 837 seçmen tercihini yaptı.
Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da şu ana kadar 609 bin 305 kişi oy kullandı. Fransa'da 132 bin 213, Belçika'da 66 bin 927, ABD'de 28 bin 236, Avustralya'da 14 bin 217, Avusturya'da 48 bin 342, KKTC'de 34 bin 636, İsviçre'de 47 bin 612 kişi oy kullandı.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Abdullah Gül ve Ahmed Davudoğlu Beylere Yakışan..
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- Fransa Hasan el-Benna’nın Torununu Sınır Dışı Etti
- Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor
- ABD Nihayet Doğru Bir Kelam Etti! Esed İktidardayken Siyasi Çözüm Olmaz
- Mısır'da Kilisede Yaralananlara Müslümanlardan Destek
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- Eynesil’de ‘İslami Şahsiyetin İnşası’ Semineri Yapıldı
- İstanbul Trafiğine Süper Lig Zulmü: Birçok Yol Kapalı
- Siirt’te Buldukları Patlayıcıyla Oynayan İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti!
- “Salih Amellerin Hayatımıza Katkıları”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Rusya Saldırı Öncesi Şayrat Üssü’nden Uçakları Tahliye Etmiş
- Kimyasal Silah Öldürüyor da Konvansiyonel Silah Öldürmüyor mu?
- Mısır’daki Kilise Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
- Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu'na: Esed’in Dışişleri Bakanı Gibi Konuşmaktan Vazgeç
- Size de Bu Yakışır!
- ABD’nin Füze Saldırısı 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu
- BMGK’yı Acil Toplayan Rusya Umduğunu Bulamadı
- Eğer Gerçekten Samimiyseniz Esed’i Derhal Lahey’e Sevkedin!
- Merkel: Sömürge Döneminde Afrika’da Günaha Girdik
- Rusya S-400'leri ABD Saldırısı Karşısında Yetersiz Kaldı
- Çad’da AID ve TİKA’dan Mülteci Çocuklara Sünnet Hizmeti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim