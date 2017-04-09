Yurt Dışında 1 Milyon 241 Bin Seçmen Oy Kullandı

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09.04.2017 19:15
Yurt Dışında 1 Milyon 241 Bin Seçmen Oy Kullandı
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışı ile gümrük kapılarında 1 milyon 241 bin 837 seçmen sandık başına gitti.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında yurt dışı ile gümrük kapılarında 1 milyon 241 bin 837 seçmen sandık başına giderek oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi 57 ülkedeki 120 temsilcilikte bugün sona erecek. Gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçi̇ka, Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇, Bosna Hersek, Bulgari̇stan, Büyük Bri̇tanya ve Kuzey İrlanda Bi̇rleşi̇k Krallığı, Cezayi̇r, Çek Cumhuri̇yeti̇, Çi̇n, Dani̇marka, Fi̇nlandi̇ya, Fransa, Güney Afri̇ka, Gürci̇stan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrai̇l, İsveç, İsvi̇çre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazaki̇stan, Kırgız Cumhuri̇yeti̇, Kosova, Kuveyt, KKTC, Lübnan, Lüksemburg, Macari̇stan, Makedonya, Mısır, Norveç, Özbeki̇stan, Polonya, Romanya, Rusya, Si̇ngapur, Sudan, Suudi̇ Arabi̇stan, Tayland, Türkmeni̇stan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni̇ Zelanda ve Yunani̇stan'daki temsilciliklerde 1 milyon 172 bin 830 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 69 bin 7 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 1 milyon 241 bin 837 seçmen tercihini yaptı.

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da şu ana kadar 609 bin 305 kişi oy kullandı. Fransa'da 132 bin 213, Belçika'da 66 bin 927, ABD'de 28 bin 236, Avustralya'da 14 bin 217, Avusturya'da 48 bin 342, KKTC'de 34 bin 636, İsviçre'de 47 bin 612 kişi oy kullandı.

AA

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