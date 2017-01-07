"Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak

»Ana Sayfa»Gündem
07.01.2017 01:18
"Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
OHAL kapsamında 3 yeni KHK yayımlandı. Buna göre 'yurda dön' çağrısına uymayan kişi vatandaşlıktan çıkarılmış olacak.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Alınan karara göre, 'Yurda dön' çağrısına uymayan kişi vatandaşlıktan çıkarılacak.

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