Yunanistan’ın Midilli Adası’nda Yazlık Çadırlarda Kış!

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11.01.2017 23:13
Yunanistan’ın Midilli Adası’nda Yazlık Çadırlarda Kış!
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyrettiği Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki mülteci kampında yüzlerce kişi, kar altında kalan yazlık çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria isimli mülteci kampındaki yazlık çadırların birçoğu yoğun kar yağışı nedeniyle kullanılamaz hâle geldi.

Her ne kadar Yunanistan Göç Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle dışarıda kalan mülteci yok.” dense de, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü adada, yardım gönüllülerine göre yüzlerce kişi, yazlık çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, çağrıda bulunarak Moria isimli kampta kalan mültecilerin Midilli Adası’ndan Yunanistan’a taşınması gerektiğini söyledi.

2016’da çoğunluğunu Suriye’den gelenlerin oluşturduğu 182 bin mülteci Yunanistan’a ulaştı.

Kaynak: Storyful, Al Jazeera

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