Yunanistan’ın Meis Adası’nda Göçmenleri Taşıyan Bot Battı!

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Meis Adası’na giden botun batması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında göçmenlerden 25’inin kurtarıldığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, sağlık durumu iyi olmadığı belirtilen 9 yaşındaki kız çocuğu, adadaki sağlık merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bottaki tüm göçmenlerin sudan çıkarıldığının tahmin edildiği ancak bir askeri helikopterin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarına tedbir amaçlı devam edildiği kaydedildi.

Botun kötü hava koşulları yüzünden batmış olabileceği belirtildi.