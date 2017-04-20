Yunanistan’ın Başkenti Atina’da Bomba Patladı!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, kent merkezindeki bir banka şubesinin önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu banka ve çevre binalarda hasar meydana geldi.

Bir internet sitesini telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişinin, Yunanistan’ın başkenti Atina’da yer alan Santaroza Caddesi’ndeki Eurobank’ın önüne patlayıcı bırakıldığını bildirmesi üzerine güvenlik güçleri bankanın bulunduğu binanın çevresindeki caddeleri trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağladı.

AA’da yer alan habere göre, bankanın girişine bir okul çantası içerisinde bırakıldığı tespit edilen bombanın patlaması sonucu bankanın ön kısmında ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polisin incelemeleri sürüyor.