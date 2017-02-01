Yunanistan’daki Darbeci Askerlerin Gözaltı Süreleri Uzatıldı

15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasına katıldıktan sonra Yunanistan’a firar eden askerlerin gözaltı sürelerinin 3 ay uzatılmasına karar verildi.

AA’da yer alan habere göre, Atina İdare Mahkemesi, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasına katıldıktan sonra Yunanistan’a firar eden darbeci askerlerin gözaltı sürelerinin 3 ay uzatılmasına karar verdi.

Mahkeme, 8 darbeci askerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar serbest bırakılmalarının uygun olmadığına hükmetti.

Emniyet Talep Etmişti

Atina Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi (GADA), mahkemeden, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiği ve kamu düzenine tehdit oluşturabileceklerini belirterek, gözaltı sürelerinin uzatılması talebinde bulunmuştu.

Pazartesi günü mahkemeye çıkan darbeci askerler, herhangi bir suç işlemediklerini iddia ederek, serbest bırakılmalarını talep etmişlerdi.

Neler Oldu?

Darbeciler, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra askerî bir helikopterle Yunanistan’a firar etmiş ve sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), geçen hafta darbeci askerlere yönelik Türkiye’nin iade talebini geri çevirmişti. Öte yandan, askerlerin sığınma başvuruları Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

Askerlerin 7’sinin sığınma talepleri ilk aşamada reddedilmiş, darbeciler karara itiraz etmişti.