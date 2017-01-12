Yunanistan’da Mülteciler Savaş Gemisine Taşındı

»Ana Sayfa»Dünya
12.01.2017 18:34
Yunanistan’da Mülteciler Savaş Gemisine Taşındı
Midilli Adası’ndaki kampta yaşayan mültecilerin bir bölümünün Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisine taşındığı bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyrettiği Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yer alan Moria isimli kamptaki tesis yetersizliği nedeniyle yazlık çadırlarda yaşayan mültecilerin bir kısmı Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisine taşındı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarının, adadaki mültecilerin kar altında kalan çadırlarda yaşam savaşı verdiğini belirterek, acil yardım çağrısında bulunmalarının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talimatıyla Lesvos isimli çıkarma gemisi adaya gönderildi.

Midilli limanına bağlanan gemide 500 kişilik yatak ve sağlık birimlerinin bulunduğu belirtildi.

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On Binlerce Mülteci Yunanistan’da Mahsur Kaldı

Alınan bilgiye göre, 3 binin üzerinde mültecinin bulunduğu Midilli’de ayrıca, BM yetkililerinin inisiyatifiyle hasta ve çocuklardan oluşan 130 kişi adadaki çeşitli otellere yerleştirildi.

Avrupa ülkelerinin sınırları kapatmasının ardından Yunanistan’da mahsur kalan on binlerce mülteci, bulundukları kamplarda kış koşulları nedeniyle zor anlar yaşarken, adalardaki kamplarda tutulan binlerce mülteci, son günlerde tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmur yüzünden yeterli ısıtma tertibatı bulunmayan barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

“Yeterli Önlem Alınmadı”

Midilli’de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü grubu başkanı Clement Perin, Yunanista makamlarının söz vermesine rağmen, Midilli ve Sisam adalarında soğuk hava koşullarına karşı yeterli önlem alınmadığını belirtti.

Perin, Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, adalardaki mültecilerin hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bir ortamda kar ve yağmur altında yardımsız kaldığını, çoğu çadırlardan oluşan sağlıksız barınaklarda sıcak su bulunmadığını, ısıtma araçlarının ise neredeyse yok denilecek noktada olduğunu bildirdi.

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