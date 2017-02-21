Yunanistan'da 'Kemer Sıkma' Önlemleri Protesto Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
21.02.2017 23:21
Yunanistan'da 'Kemer Sıkma' Önlemleri Protesto Edildi
Yunanistan'da binlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarını ve kreditörlerin talep ettiği "kemer sıkma" önlemlerini protesto etti.

Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Yunanistan gündemiyle dün gerçekleşen Avro Grubu toplantısından sonra gerçekleşen gösteride, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) - Bağımsız Yunanlar (ANEL) hükümetiyle kreditörler arasındaki müzakereler de protesto edildi.

Aralarında işçi, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu grup, "Korku yok, boyun eğmek yok, onurlu yaşam için mücadeleye devam" şeklinde slogan attı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık iki saat süren gösteri sebebiyle kent merkezindeki yollar araç trafiğine kapatıldı. Benzer bir gösteri de ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te gerçekleştirildi.

Mali krizdeki ülkenin 2010 yılından bu yana aldığı 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi kapsamında reformlara ilişkin gözden geçirme süreci taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamlanamıyor.

Ülkenin uluslararası kreditörleri, kurtarma paketi karşılığında emeklilik maaşlarında kesintiler, vergi artışları ve sert mali hedefleri içeren reformlar talep ediyor.

Müzakerelerde, uzlaşmazlık konularından biri de toplu iş sözleşmelerinde değişiklik ve işten çıkarmaların kolaylaştırılmasını öngören istihdam piyasası reformu.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya’nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Çurkin Öldü21 Şubat 2017 Salı 09:16
  • ABD Basını: Protestolara Katılan Onlarca Kişi İşten Çıkarıldı21 Şubat 2017 Salı 08:21
  • Le Pen’in Partisine Polis Baskını20 Şubat 2017 Pazartesi 21:58
  • Lavrov: "Kırım Zaten Bizim"20 Şubat 2017 Pazartesi 17:21
  • Güney Sudan’da Açlık Alarmı Verildi!20 Şubat 2017 Pazartesi 15:06
  • Fehriye Erdal'a 15 Yıl Hapis Cezası20 Şubat 2017 Pazartesi 13:25
  • Ağır Silah Ticareti Soğuk Savaş’tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!20 Şubat 2017 Pazartesi 12:25
  • Yaşlılarla Çocukları Buluşturan “Yuva”20 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
  • NFL Oyuncusu: 'Kendimi İsrail'e Kullandırmayacağım'19 Şubat 2017 Pazar 23:36
  • Paris'te 'Yolsuzluk' Protestosu19 Şubat 2017 Pazar 21:04
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim