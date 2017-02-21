Yunanistan'da 'Kemer Sıkma' Önlemleri Protesto Edildi
Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
Yunanistan gündemiyle dün gerçekleşen Avro Grubu toplantısından sonra gerçekleşen gösteride, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) - Bağımsız Yunanlar (ANEL) hükümetiyle kreditörler arasındaki müzakereler de protesto edildi.
Aralarında işçi, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu grup, "Korku yok, boyun eğmek yok, onurlu yaşam için mücadeleye devam" şeklinde slogan attı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık iki saat süren gösteri sebebiyle kent merkezindeki yollar araç trafiğine kapatıldı. Benzer bir gösteri de ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te gerçekleştirildi.
Mali krizdeki ülkenin 2010 yılından bu yana aldığı 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi kapsamında reformlara ilişkin gözden geçirme süreci taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamlanamıyor.
Ülkenin uluslararası kreditörleri, kurtarma paketi karşılığında emeklilik maaşlarında kesintiler, vergi artışları ve sert mali hedefleri içeren reformlar talep ediyor.
Müzakerelerde, uzlaşmazlık konularından biri de toplu iş sözleşmelerinde değişiklik ve işten çıkarmaların kolaylaştırılmasını öngören istihdam piyasası reformu.
AA
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