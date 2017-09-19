Yunanistan’da Göçmenlerden Protesto: Merkel, Sınırları Aç!

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli göçmen, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki İltica Ofisi’nin önünde toplandı.

AA’da yer alan habere göre, göçmenler, göç yolundaki sınırların göçmenlere kapatılmasının ardından uzun süredir Yunanistan’da kaldıklarını belirterek, bir an önce ailelerine kavuşmak amacıyla yetkililere seslerini duyurmak istedi.

“Anneme kavuşmak istiyorum!” yazılı pankartlar taşıyan göçmenler, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e hitaben “Merkel, sınırları aç!” şeklinde sloganlar attı.

Avrupa’ya açılan sınır kapılarının yaklaşık 1,5 yıl önce kapatılmasının ardından 60 binin üzerinde göçmen Yunanistan’da mahsur kalmıştı.

Göçmenlerin, aile birleşimi ve yeniden yerleştirme gibi programlarla diğer Avrupa ülkelerine gönderilmesinin önü açık olsa da işleyişin yavaş sürmesi tepkilere neden oluyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Yunanistan ve İtalya’dan 160 bin göçmenin yeniden yerleştirilmesi taahhüt edilirken, bu sayı şimdiye dek sadece 27 bin 695’te kaldı.