Yunanistan’da Ek Kemer Sıkma Önlemleri

Kreditörlerin Yunanistan’dan talep ettiği kemer sıkma önlemleri, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar’ın (ANEL) oylarıyla Meclis’ten geçti.

AA’da yer alan habere göre, Yunanistan Parlamentosu’ndaki 300 milletvekilinden 237’sinin katıldığı oylamada, tasarı 153 “evet” oyuyla kabul edildi. 84 milletvekili ise “hayır” oyu kullandı.

Balıkçılık ile ilgili bir düzenlemeyle birlikte oylanan yasa tasarıları arasında, başta emeklilik maaşlarında artışların 2023’e kadar ertelenmesi olmak üzere mali düzenlemeler bulunuyor.

Erken Seçim Çağrısı

Öte yandan, ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis Meclis’te yaptığı konuşmada hükümetin politikalarını eleştirerek erken seçim çağrısında bulundu.

Meclis’te tasarıya ilişkin tartışmalar devam ederken bir grup gösterici, Meclis’in bahçesine kasalar dolusu balık atarak ek önlemlere karşı tepkilerini göstermişti.