Yunanistan’da Binlerce Temizlik Görevlisi Grevde

Yunanistan’da sözleşmesi bitmek üzere olan yaklaşık 10 bin temizlik görevlisi hafta başından beri grevde. Grev nedeniyle birçok kentin sokaklarına çöpler yığıldı.

Özellikle başkent Atina’nın turistik bölgeleri çöp krizinden en kötü etkilenen yerlerin başında geliyor.

Yayaların çöp yığınlarının önünden geçerken burunlarını tutacak kadar ağır bir koku olduğu, bazen de kaldırım değiştirdikleri aktarılıyor.

Biber Gazlı Müdahale

Hükümeti protesto etmek isteyen işçiler ise bugün İçişleri Bakanlığı’na yürüdü. Göstericiler bakanlığın önündeki çöp yığınlarını ateşe verdi ve binaya boya attı.

Yunanistan polisi binanın göstericiler tarafından basılmasını önlemek gerekçesiyle göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

2 Bin 500 İşçiye Kadro Sözü

Sözleşmeleri biten yaklaşık 10 bin temizlik işçisi, işsiz kalma endişesi yaşıyor.

Yunanistan hükümeti geçici belediye işçilerinin sözleşmelerini yenilemek istedi. Ancak adım mahkeme tarafından Anayasa’ya uygun olmadığı gerçekçesiyle reddedildi.

İçişleri Bakanı Panos Skourletis ise sendikalara soruna bir çözüm bulacaklarını ve 2 bin 500 işçiye kadro vereceklerini söyledi.

“Çöplerinizi Dışarı Çıkarmayın” Uyarısı

İşveren ile işçiler arasındaki anlaşmazlık büyürken, belediye çalışanlarının sendikası çöp kamyonlarının ana depoya girmesini günlerdir engelliyor.

Atina’da hâlen yaklaşık 32 derece olan hava sıcaklığının daha da artması bekleniyor. Yetkililer kent sakinlerine ve iş yerlerine çöplerini dışarı çıkarmamaları çağrısında bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe