Yunanistan'da 14 Havalimanı Özelleştirildi

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11.04.2017 23:27
Yunanistan'da 14 Havalimanı Özelleştirildi
Ülkedeki 14 havalimanı, 1,23 milyar avro bedelle Alman Fraport AG'nin ana ortağı olduğu konsorsiyuma devredildi.

Yunanistan'da 14 havalimanı, 1,23 milyar avro bedelle, 40 yıllığına Alman Fraport AG'nin ana ortağı olduğu konsorsiyuma devredildi.

Yunanistan Varlık Kalkınma Fonu (TAIPED) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu havalimanlarının özelleştirilmesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.

Havalimanlarının, düzenlenen imza töreniyle, Fraport AG ve SLENTEL Ltd. şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma devrinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, konsorsiyumun 40 yıllığına devraldığı havalimanlarının işletmesi için 1 milyar 234 milyon avro ödeyeceği bildirildi. Söz konusu dönemde konsorsiyumun elde edeceği gelirin ise 10 milyar avroyu aşacağı kaydedildi.

Özelleştirilen havalimanları arasında, Yunanistan'ın en büyük ikinci kenti Selanik'in yanı sıra MykonosSantorini, MidilliSisam ve Rodos gibi adalardaki havalimanları bulunuyor.

Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerle yaptığı üçüncü kurtarma paketi anlaşması kapsamında özelleştirmelerden 50 milyar avroluk gelir elde etmesi hedefleniyor. 

AA

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