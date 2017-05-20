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  4. Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 9 FETÖ Zanlısı Yakalandı
Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 9 FETÖ Zanlısı Yakalandı

Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 9 FETÖ Zanlısı Yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlılarla iki de organizatör gözaltına alındı.

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Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesi Dalgakıran sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 9 zanlı yakalandı. Zanlıların yanında iki de çocuk olduğu öğrenildi. Operasyonda, zanlıların yasa dışı geçişine aracılık ettikleri öne sürülen iki de organizatör gözaltına alındı.

Sahilde kendilerini Rodos'a götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen zanlıların üzerinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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