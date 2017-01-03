Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Duruşması 10 Ocak'ta Yapılacak

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
03.01.2017 14:19
Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Duruşması 10 Ocak'ta Yapılacak
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin yargılandığı davanın duruşması 10 Ocak'ta görülecek.

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker 10 Ocak'ta yargılanacak.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

 

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