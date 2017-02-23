Yunanistan'a Kaçan 2 Asker İltica Talebinde Bulundu
Yunanistan'da, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Türk vatandaşı Yunan polisine teslim oldu.
Yunan basın yayın organları, Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu belirtilen 2 kaçağın 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yer alan ordu mensupları olduğunu duyurdu.
Söz konusu olayın Yunan emniyet birimleri ve başbakanlık çevrelerince de doğrulandığı belirtilen haberlerde, H.Ç. ve F.A. isimli 2 kaçağın 15 Şubat'ta Meriç Nehri'ni geçtikten sonra Orestiada polis şubesine giderek teslim olduğunu ve daha sonra getirildikleri Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğu ifade edildi.
Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, konuya ilişkin haberinde, 2 kaçağın Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığını iddia etti.
AA
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ İddianamesinden Rasim Ozan ve Cem Küçük ÇıktıFETÖ yöneticiliğiyle suçlanan işadamı Küçükbay, hem Sabah’ın hem de Star’ın patronlarıyla görüşüp, Rasim Ozan Kütahyalı ve Cem Küçük’ün kendi aleyhine yazmalarını engellettiğini ileri sürdü.
Yunanistan'a Kaçan 2 Asker İltica Talebinde BulunduYunanistan'da, Türkiye-Yunanistan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Türk vatandaşı Yunan polisine teslim oldu.
Darbeci Albaydan 'Hocanın Dilini Kesin Getirin' Talimatı15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin iddianamede, darbeci albay Kaya'nın, sela okuyan hocanın dilinin kesilmesi talimatı verdiği belirtildi.
FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon KurulduFETÖ ile mücadelede yaşın yanında kurunun yanmaması için hükümet yasal somut adım atıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu belirterek, birkaç hafta içinde yürürlüğe koyacaklarını söyledi.
‘FETÖ İkinci Darbe İçin 800 Askeri Hazır Tuttu’ İddiasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 800 askeri darbe girişiminden uzak tuttuğu ve bunları ikinci darbeye hazırladığı tespit edildi.
RÖPORTAJ
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Okulda İnternet Başarıyı Artırmıyor, Düşürüyor!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- 82 Yaşındaki Kadına 'Cami Nöbeti' Cezası!
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu
- İran Bu Kez de Ayetullah Muntazeri'nin Oğlunu Tutukladı
- 28 Şubat Mağduru Baha Joughel’den Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanına Çağrı
- Darbeci Albaydan 'Hocanın Dilini Kesin Getirin' Talimatı
- Sisi'den İsrail'e Filistinlileri Sina’ya Tıkalım Teklifi!
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- 82 Yaşındaki Kadına 'Cami Nöbeti' Cezası!
- İran Bu Kez de Ayetullah Muntazeri'nin Oğlunu Tutukladı
- 28 Şubat Mağduru Baha Joughel’den Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanına Çağrı
- Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na 'Gülen' Mektubu
- Ehliyet Sahiplerine “Trafikte Saygı Eğitimi” Verilecek
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim