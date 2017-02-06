Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Elçili köyünde, Yunanistan sınırında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 3 kişiyi yakaladı.

Daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.