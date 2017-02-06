Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Elçili köyünde, Yunanistan sınırında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 3 kişiyi yakaladı.
Daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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