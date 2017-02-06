Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
06.02.2017 17:05
Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Elçili köyünde, Yunanistan sınırında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye hazırlanan 3 kişiyi yakaladı.

Daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fethullah Gülen’in 2 Yeğeni Dâhil 16 Kişi Gözaltına Alındı03 Şubat 2017 Cuma 15:41
  • Eski Jandarma Personeli Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis İstemi03 Şubat 2017 Cuma 12:14
  • Aras Kargo'ya Ticari Kayyum Atandı03 Şubat 2017 Cuma 09:13
  • İzmir'deki FETÖ Davasında Eski Tuğgeneral Hakan Eser Savunma Yaptı02 Şubat 2017 Perşembe 20:57
  • Van’da ‘FETÖ’ Soruşturması: 4 İş Adamı ve 2 Akademisyen Tutuklandı02 Şubat 2017 Perşembe 15:01
  • Vali’ye Müdahale Etmek İçin 10 Kişilik Manga Oluşturmuş!02 Şubat 2017 Perşembe 14:34
  • BM, Türkiye'nin EKOSOK Talebini Kabul Etti02 Şubat 2017 Perşembe 14:14
  • Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gözaltına Alındı02 Şubat 2017 Perşembe 12:20
  • 3500 Darbeci Askere Emekli Maaşı Bağlandı!02 Şubat 2017 Perşembe 12:06
  • Bylock Kullanan 7 Hâkim ve Savcı Açığa Alındı01 Şubat 2017 Çarşamba 20:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim