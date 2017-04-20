Yunanistan’a Firar Eden Darbeciler Yeniden Mahkemeye Çıkıyor!

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20.04.2017 06:31
Yunanistan’a Firar Eden Darbeciler Yeniden Mahkemeye Çıkıyor!
15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden darbeci askerler yeniden hâkim karşısına çıkacak.

Türkiye’nin yeni iade talebi üzerine Yunanistan’a firar eden darbeci askerlerden üçünün, 25 Nisan’da Atina’da temyiz mahkemesine çıkarılacağı duyuruldu.

Mahkemeye çıkacak askerlerin isimlerinin Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik olduğu belirtildi. Diğer beş darbeci için ise henüz duruşma tarihlerinin belirlenmediği kaydedildi.

Ne Olmuştu?

Darbeciler, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra askeri bir helikopterle Yunanistan’a firar etmiş ve iltica talebinde talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye’nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Kaynak: ANA-MPA, AA

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