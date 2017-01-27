Yunanistan’a Firar Eden Darbeciler İçin İkinci İade Talebi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
27.01.2017 12:45
Yunanistan’a Firar Eden Darbeciler İçin İkinci İade Talebi
Adalet Bakanlığı, Yunanistan’a firar eden darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan’a gönderdi.

AA’da yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden 8 darbeci asker için iade dosyası hazırladı. Hazırlanan ikinci iade dosyası Yunanistan’a gönderildi.

Söz konusu 8 asker, darbe kalkışmasından sonra askerî bir helikopterle Yunanistan’a firar etmişti. Türkiye, Yunanistan’dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye’ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunanistan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye’ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.

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