“Yunanistan Savunma Bakanının Açıklamaları Provokatiftir”

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04.02.2017 21:25
“Yunanistan Savunma Bakanının Açıklamaları Provokatiftir”
Milli Savunma Bakanı Işık, 'Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum.' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum." dedi.

Işık, "Biz Türkiye olarak, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız, bu konuda Savunma Bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızı, meselelerimizi bir arada birlikte konuşarak, çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir." diye konuştu.

AA

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