Yunanistan Meclisinden 'İflas' Senaryosu

Yunanistan meclisince hazırlanan bir rapora göre, ülkenin kreditörleri ile anlaşmazlıklar çözülmezse 4. kurtarma paketi ve hatta iflas gibi senaryolar gerçekleşebilir.

Yunanistan meclisi, ülkenin kreditörleriyle müzakerelerini kısa sürede tamamlamazsa dördüncü bir kurtarma paketine muhtaç kalabileceği veya iflasa sürüklenebileceğini bildirdi.

Yunan meclisinin bütçe ofisince hazırlanan raporda, ekonomik krizdeki ülkenin kısa ve orta vadede karşılaşabileceği risk senaryolarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Ülkenin kreditörleri olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının zora girdiği tespitine yer verilen raporda, bu durumun yol açabileceği risklere işaret edildi.

Rapora göre, kreditörler ve Yunanistan arasındaki gözden geçirme sürecinin tamamlanmaması halinde ülkenin sermaye piyasalarına erişiminin son memorandumun biteceği 2018 sonrasına sarkabileceği vurgulanırken, bu durumun dördüncü bir kurtarma paketi programına yol açabileceği kaydedildi.

Özellikle AB hükümetlerinin siyasi baskı altında olması sebebiyle bu programa onay vermeme ihtimaline değinilen raporda, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve avrodan çıkış ihtimali oluşabilir." ifadelerine yer verildi.

AA