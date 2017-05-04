Yunanistan İki Darbeci Askeri Daha İade Etmeyi Reddetti!
Yunanistan’da mahkeme, Türkiye’nin iki darbeci asker için gönderdiği iade talebini reddetti.
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15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden sekiz darbeciden Uğur Uçan ve Mesut Fırat, Türkiye’nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina’daki Temyiz Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.
AA’da yer alan habere göre, mahkeme, iki askerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönünde karar aldı.
Böylece, Yunanistan’a kaçan darbeci 8 askerin tamamı için Türkiye’nin iade talebi reddedilmiş oldu.
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