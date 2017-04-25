Yunanistan Darbeci Askerleri İade Etmeyi Yine Reddetti!

15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra Yunanistan’a firar eden darbeci sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye’nin yeni iade talebi üzerine hâkim karşısına çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, darbeci askerlerin savunmalarının ardından söz alan savcı Ourania Stathea, Türkiye’nin sunduğu yeni delillerin “inandırıcı” bulunmadığını iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi.

Darbeci üç askerin Türkiye’ye iade edilmesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini de kaydetti.

Darbeci askerlerden diğer beşine ilişkin henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.