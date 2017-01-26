Yunanistan 8 Darbecinin İadesini Reddetti

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26.01.2017 17:20
Yunanistan 8 Darbecinin İadesini Reddetti
Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

FETÖ’ye üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.

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