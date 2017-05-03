Yunanistan 3 Darbeci Askeri Daha İade Etmeyi Reddetti!

15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından Yunanistan’a firar eden darbeci 8 askerden Ahmet Güzel, Gencay Böyük ve Bilal Kurugül, Türkiye’nin yeni iade talebi üzerine başkent Atina’daki temyiz mahkemesinde hâkim karşısına çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, suçlamaları reddeden askerlerin savunmalarından sonra söz alan savcı Evgenia Kivelou, Türkiye’nin yeni iade talebindeki suçlamaların öncekilerden farklı olmadığını savunarak, askerlerin iade edilmemelerini istedi.

“Serbest Bırakılmalarında Mahsur Yok”

Darbeci 3 askerin Türkiye’ye iade edilmesine ilişkin talebin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltında tutulan darbecilerin idari kurumlar tarafından da uygun görülürse serbest bırakılmasında mahsur görülmediğini bildirdi.

Darbeciler, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra askeri helikopterle Yunanistan’a firar etmiş ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye’nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iade edilmesini yeniden talep etmişti.

Mahkeme geçen haftadaki duruşmada darbecilerden Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik’in yeniden iade edilmesine ilişkin talep hakkında ret kararı vermişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Yunanistan makamları, daha önce, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.