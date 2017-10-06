Yunanistan, 14 Bin Göçmeni Ülkelerine Geri Gönderdi!

Yunanistan emniyet birimleri, eylül ayında çeşitli uyruklardan bin 598 göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini, yılbaşından bu yana ülkelerine iade edilen göçmen sayısının 13 bin 980’e ulaştığını açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, eylül ayında ülkelerine iade edilen göçmenlerin bin 8’inin Arnavutluk, 185’inin Pakistan, 90’ının Irak, 61’inin Gürcistan, 54’ünün Cezayir, 32’sinin Fas ve 30’unun İran uyruklu olduğu kaydedildi.

İade edilenlerin bir kısmının Yunanistan emniyet birimleri tarafından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gönüllü geri dönüş programları yoluyla olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı verilerine göre, ülkede 60 binin üzerinde göçmen bulunuyor. Göçmenlerin yaklaşık 14 bini ise Türkiye-Avrupa Birliği (AB) göçmen mutabakatı kapsamında ülkeye giriş yaptıkları adalarda tutuluyor.

Öte yandan, AB’nin yeniden yerleştirme programları kapsamında Yunanistan’dan bugüne kadar 20 binin üzerinde göçmen Avrupa ülkelerine gönderildi.

AB Komisyonu, iki yıllık program kapsamında Yunanistan ve İtalya’dan 160 bin göçmenin alınmasını taahhüt etmiş ancak eylül ayında sona eren programla sadece 29 bin göçmen çeşitli AB ülkelerine yerleştirilmişti.