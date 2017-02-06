Yunan Göç Bakanına Sığınmacı Tepkisi

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06.02.2017 21:06
Yunan Göç Bakanına Sığınmacı Tepkisi
Yunanistan'da kampta sığınmacıların, Yunan Göç Politikaları Bakanı Mouzalas'ın kampa girişini engellemeye çalışmasıyla kısa süreli arbede yaşandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki kampta sığınmacılarınYunan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas'ın kampa girişini engellemeye çalışmasıyla kısa süreli arbede oldu.

Mouzalas, sığınmacıların kötü şartları protesto etmek için açlık grevine başladığı iddiaları üzerine kentin güneyindeki eski havalimanından ve spor sahalarından dönüştürülen Elliniko kampını ziyaret etti.

Kampa girmek isteyen Mouzalas, sol bir gruba bağlı protestocular ve sığınmacıların oluşturduğu, aralarında çocukların da bulunduğu insan zinciri tarafından engellenmek istendi. Olaya polisin de dahil olmasıyla kısa süren bir gerginlik yaşandı.

Bakandan yalanlama ve rest

Arbedenin ardından kampa giren Mouzalas, gazetecilere yaptığı açıklamada, açlık grevinin "düzmece" olduğunu ileri sürdü. Durumdan söz konusu sol grubu sorumlu tutan Mouzalas, "Hiçbir zaman açlık grevi olmadı. Aksine, göçmenlere yemek getiren kamyonun girişi engellendi. Olayları, 30 kişilik bir grup çıkardı." diye konuştu.

Kendilerini baskı altında hissedenlerin kamptan ayrılmakta özgür olduğunu vurgulayan Mouzalas, "Yunanistan'da sokak ve meydanlarda göçmen yok. Yemeği beğenmeyebilirler. Ama yemek var." ifadelerini kullandı.

Bakan şartların düzeltilmesi için çalışmalar yapılacağını da kaydetti.

AA

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