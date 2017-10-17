Yumurta İle Yapılan Saldırıya 1 Yıl Hapis Cezası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a pazar yerinde yumurta ve yumrukla saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan kişiye hapis cezası verildi.

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Görkem Huslu ve avukatı katıldı.

Huslu savunmasında, Başkan Recep Gürkan’ı kasıtlı olarak yaralamadığını, daha önce işten çıkartıldığı için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini savundu.

Olay sırasında kendisinin de darp edildiğini iddia eden Huslu, bununla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada işlemlerin devam ettiğini aktardı.

Kendisini yaralayan kişilerden şikayetçi olduğunu söyleyen Huslu, son olarak "Yapmış olduğum şeyden dolayı pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti "kasten yaralama" suçundan, suçun işleniş şeklini de göz önünde bulundurarak sanık Huslu'ya 10 ay hapis cezası verdi.

Huslu’nun eylemi silahtan sayılan yumurta ile gerçekleştirmesi ve aynı zamanda kamu görevlisine karşı işlenmiş olması nedeniyle cezada yarı oranında artırım uygulanarak hapis cezası 15 aya yükseltildi.

Mahkeme, son olarak Huslu'nun saygılı tutum ve davranışları sebebiyle cezasında 1/6 oranında indirim uygulayarak hapis cezasını 1 yıl 15 gün olarak belirledi.

Öte yandan mahkeme heyeti Huslu’nun cezasını ertelemedi.

AA