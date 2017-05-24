Yumurta Fiyatları Düştü, Tavuk Fiyatları Yükseldi!

AA muhabirinin, derlediği bilgiye göre, bütün piliç, baget, göğüs, kanat, pirzola gibi yoğun talep gören piliç ürünlerinde 2017’nin ilk 4 ayında fiyatlar yükselişe geçti.

Mısır fiyatlarının artması ve tamamı ithal edilen soya maliyetinde kur kaynaklı yükseliş yaşandığı gerekçesiyle yapılan zamlar ortalama yüzde 20’yi buldu.

Özellikle bütün piliç fiyatlarında yüksek artışlar görülürken, piknik sezonu olmasına rağmen kanat, pirzola gibi mangal ürünlerindeki artışlar yüzde 7-8 civarında kaldı.

Yumurtada ise tam tersine fiyat düşüşleri yaşandı. Yumurta fiyatları için referans alınan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi toptan fiyatlarına göre geçen yıl sonunda 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatı geçen hafta yüzde 55 düşüşle 18 kuruşa geriledi.

“Fiyatlar Kurban Bayramından Önce Gevşemeye Başlar”

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, “Bu fiyatlar geleceğe yere kadar geldi. Bundan sonra artık artmaz. Kurban Bayramı öncesinde tekrar gevşemeye başlayacaktır. Ramazan ayında da talep ilk hafta ve son hafta artar. Bunun dışında normal bir sezon yaşanır. Ramazan yaklaşıyor diye yapılan bir zam yok. Geçen yıl yansıtılamayan maliyetler yılın ilk çeyreğinde toptan fiyatlara yansıdı. Ramazan’ın gelmesiyle baget, but ve bütün piliçte tüketim artışı bekliyoruz.” diye konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit ise yumurtada çok farklı bir durumun yaşandığını ifade ederek, “Bahar aylarıyla birlikte üretimin hızla artmasıyla yumurta fiyatları geriledi. Ramazan’da yumurta tüketiminin artmasını bekliyoruz.” dedi.