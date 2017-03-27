Yüksekova’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı militanlara yönelik devam eden operasyon sırasında bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen PKK’lı militanlara yönelik operasyon sırasında Düztepe mevkisinde helikopterden malzeme indiren askerlere PKK’lılar tarafından açılan ateş sonucu bir asker yaralandı.
AA’da yer alan habere göre, yaralı asker kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Valilik, bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 22 PKK’lının etkisiz hâle getirildiğini bildirmişti.
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