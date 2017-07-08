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  4. Yüksekova’da İş Makineleri Taşıyan Konvoya PKK Saldırısı: 2 Ölü
Yüksekova’da İş Makineleri Taşıyan Konvoya PKK Saldırısı: 2 Ölü

Yüksekova’da İş Makineleri Taşıyan Konvoya PKK Saldırısı: 2 Ölü

​​​​​​​Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılarca iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı militanlar, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan konvoya saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. PKK’lılar, bir sivil aracı ateşe vererek kaçtı. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

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