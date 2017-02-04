Yüksekdağ’ın Dosyası Hakkında “Yetkisizlik” Kararı Verildi
Diyarbakır’da yürütülen “terör soruşturması” kapsamında tutuklandıktan sonra 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.
AA’da yer alan habere göre, mahkeme, Yüksekdağ’ın üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması ve dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.
CMK’nın 12/2. maddesi gereğince Yüksekdağ’ın dosyasına “yetkisizlik” kararı veren mahkeme, sanığın iddianamede yazılı eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı.
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