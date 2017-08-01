Yüksek Askeri Şûra Yarın Toplanıyor

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), olağan toplantısını yarın Çankaya Köşkü’nde yapacak. Şurada general ve amiraller ile albayların terfi ve emeklilik durumları görüşülecek. Terfilerin ardından generallerin yeni görev yerleri de belirlenecek. Şura kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmî Gazete’de yayınlanacak ve 30 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’nın harbe hazırlık durumu, son gelişmeler ışığında askeri stratejik konseptin gözden geçirilmesinin yanı sıra FETÖ ile mücadele başta olmak üzere askeri tüm konular da devletin zirvesinde görüşülecek.

KRİTER FETÖ İLE MÜCADELE

Terfilerde ve kritik noktalara gerçekleştirilecek atamalarda FETÖ ile mücadelede öne çıkan subaylara öncelik verilmesi bekleniyor. Bugüne kadar detaylı ve titiz bir şekilde hazırlanılan toplantının bir günde tamamlanması bekleniyor. Kararlar, toplantıya katılan YAŞ üyelerinin salt çoğunluğunun oyu ile alınacak. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılacak. YAŞ’ın asker üyeleri, kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantıda bulunamayacaklar.

TEAMÜLSÜZ YAŞ

TSK’da daha önce belli teamüllere göre terfi ve atamalar gerçekleştiriliyordu. Ancak 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası YAŞ’ta bazı yasal değişikliklerle birlikte gelenekler de tamamen değişti. Bu değişikliklerin bu yılki Şura’da uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor. Gerek KHK’larla yapılan yasal düzenlemeler gerekse askeri ağırlığın azaltılmasıyla geleneklerden tamamen vazgeçilmesi sonucu bu YAŞ’ı süprizlere açık hale getiren ayrıntılardan öne çıkan bazıları şöyle:

Bilgi kaynakları çeşitlendi

* Teamül değişikliği ilk olarak toplantı tarihinde yaşandı. YAŞ Kanunu gereği şurayı toplantıya çağıran Başbakan Yıldırım, programına göre 1 Ağustos yerine 2 Ağustos tarihini belirledi.

* Terfi bekleyen subayların sicil dosyaları, YAŞ sekretaryasını devralan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından hazırlandı. Kuvvetlerin görevi ve yetkisi subayların sicil dosyalarını MSB’ye sunmakla sınırlandı. MSB’de ise dosyalara yeni veriler eklendi.

* Subaylar hakkındaki istihbari bilgi edinmede de çeşitliliğe gidildi. Daha önce kuvvetlerin istihbaratı ve MİT eliyle yapılan bu istihbarat toplama faaliyetine Emniyet İstihbarattan gelen bilgiler, personelin eğitim süreçleri, mesai arkadaşlarından alınan değerlendirmeler gibi pek çok not eklendi.

* YAŞ geçen yıl askeri ağırlığından çıkarılıp sivil üye çoğunluğuna dönüştürüldü. Buna karşın geçen yıl hızla yapılan YAŞ’ta askerin yürüttüğü çalışmalar üzerinden değerlendirme yapılmak zorunda kalınDI. Bu yıl ise kararlarda sivil inisiyatif çok daha belirleyici olacak.

* Terfi için kurmaylık gerektiren teamülden de vazgeçildi. Daha önce general ve amiral atamaları ve terfilerinde kurmay sınıfından subaylar dışına çıkılmazken, FETÖ’nün kurmaylık sınavlarındaki etkisinin ortaya çıkmasının ardından, bu yıl da sınıf subaylar arasından terfilerin ağırlık kazanması bekleniyor.

* YAŞ’ta rütbe bekleme süresinin bu yıl uygulanamayacağı da kısa süre önce yapılan OHAL düzenlemeleriyle görüldü. Rütbesinde 1 yılını tamamlamış general ve amiraller de bir üst rütbeye terfi alabilecekler.

* YAŞ’ta orgeneral atamalarında da teamüller artık geçersiz. Bu yıl korgenerallikten orgeneralliğe terfi ettirilen bir ismin kuvvet komutanı yahut Genelkurmay Başkanı olarak atanması önünde bir engel bulunmuyor.

* Yine, FETÖ ile mücadele kapsamında boşalan kadroların doldurulmasında rütbe sıkıntısı dikkati çekiyor. Dolayısıyla teamül haline gelmiş olan bazı görevlerin rütbe karşılıklarında da değişiklikler sürpriz olmayacak.

Köşk’te 3. toplantı

Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılacak YAŞ toplantısına Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanları katılacak. Bekir Bozdağ, toplantıya bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla katılacak. Canikli’nin Milli Savunma Bakanı olarak ilk YAŞ toplantısı olacak. Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da başbakan yardımcısı olarak katılacak. Kabine revizyonu sonrası şuraya ilk kez katılacak isimler ise Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantı darbe girişimi sonrası Çankaya Köşkü’ne taşındı. Yarın yapılacak şura, Köşk'teki 3. toplantı olacak.