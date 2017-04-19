YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!

»Ana Sayfa»Gündem
19.04.2017 16:48
YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarına ilişkin verdiği karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP’nin sandık kurulu üyelerinin, benzer kararlara imza attığı ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı sandık kurullarının, seçmene oy pusulası ve zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yönündeki şikâyetler üzerine yaptığı değerlendirmede, “sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına” karar vermişti.

Bu karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP’nin sandık üyelerinin de aralarında bulunduğu görevliler, Ümraniye’de 3017 nolu sandıkta oy birliğiyle aynı yönde bir karar aldı.

CHP ve HDP’li üyelerin de imzasının bulunduğu, 16 Nisan 9.40’ta oluşturulan tutanakta, 48 oy pusulasının mühürlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, seçmenin iradesinde bir sakatlık bulunmadığından oy pusulalarının geçerliğine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

7 Haziran’daki Seçimden Sonra Alınan Benzer Kararlar

Öte yandan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da 2010 yılında yapılan değişiklikten sonra YSK’nın benzer bir karar almadığı iddia edilmişti.

HDP ve CHP’nin farklı itirazları üzerine 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nden sonra İstanbul İl Seçim Kurulu’nun benzer kararlar verdiği ortaya çıktı.

HDP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu’nun 13 Haziran 2015’te aldığı kararda, “Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına...” ifadesine yer verildi.

İl Seçim Kurulu’nun CHP’nin itirazı üzerine 12 Haziran 2015’te aldığı kararında ise “sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının, oyun tek başına iptaline neden olmayacağı” vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Referandum Sonrası CNN ve BBC'den Taksim’e Çıkartma18 Nisan 2017 Salı 21:49
  • Cumhuriyet Gazetesi Çalışanı Bylock'tan Tutuklandı18 Nisan 2017 Salı 20:55
  • OHAL'in 3 Ay Daha Uzatılması TBMM'de Kabul Edildi18 Nisan 2017 Salı 20:42
  • YSK'nın 'Mühürsüz Oy Pusulası' Kararının Gerekçesi Açıklandı18 Nisan 2017 Salı 20:36
  • İçişleri Bakanı Soylu: Kaza Hava Şartlarından Dolayı18 Nisan 2017 Salı 20:30
  • AGİT ve AKPM Gözlemcileri PKK Gösterilerine Katılmış18 Nisan 2017 Salı 20:26
  • Tunceli’de Polis Helikopteri Düştü: 12 Kişi Hayatını Kaybetti18 Nisan 2017 Salı 18:24
  • Kılıçdaroğlu: 'Mühürsüz Seçim'i Tanımıyoruz18 Nisan 2017 Salı 17:16
  • 16 Nisan Referandumu ve Anketçilerin Hüsranı18 Nisan 2017 Salı 13:28
  • GATA Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı18 Nisan 2017 Salı 12:33
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim