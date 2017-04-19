YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı sandık kurullarının, seçmene oy pusulası ve zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yönündeki şikâyetler üzerine yaptığı değerlendirmede, “sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına” karar vermişti.
Bu karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP’nin sandık üyelerinin de aralarında bulunduğu görevliler, Ümraniye’de 3017 nolu sandıkta oy birliğiyle aynı yönde bir karar aldı.
CHP ve HDP’li üyelerin de imzasının bulunduğu, 16 Nisan 9.40’ta oluşturulan tutanakta, 48 oy pusulasının mühürlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, seçmenin iradesinde bir sakatlık bulunmadığından oy pusulalarının geçerliğine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
7 Haziran’daki Seçimden Sonra Alınan Benzer Kararlar
Öte yandan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da 2010 yılında yapılan değişiklikten sonra YSK’nın benzer bir karar almadığı iddia edilmişti.
HDP ve CHP’nin farklı itirazları üzerine 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nden sonra İstanbul İl Seçim Kurulu’nun benzer kararlar verdiği ortaya çıktı.
HDP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu’nun 13 Haziran 2015’te aldığı kararda, “Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına...” ifadesine yer verildi.
İl Seçim Kurulu’nun CHP’nin itirazı üzerine 12 Haziran 2015’te aldığı kararında ise “sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının, oyun tek başına iptaline neden olmayacağı” vurgulandı.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ABD Savaş Gemilerinin Rotasını Kore’den Avustralya’ya Çevirdi!
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız
- Türkiye’de 2016’da 51 Bin 113 Kitap Yayımlandı
- Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Geçici Yerleşim Alanları Oluşturulacak
- YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!
- Düşen Helikopterdeki 12 Kişinin Cenazesi Enkazdan Çıkarıldı
- “Cumhurbaşkanı’nın Partiye Üyeliğinin Önünde Bir Engel Yok”
- Açlık Grevindeki Filistinli Tutsaklar İçin Destek Çadırı Kuruldu!
- Avusturya İslam Toplumu’nun Binasına Irkçı Saldırı Düzenlendi!
- Diyarbakır’da 2 Ton 840 Kilogram Esrar Ele Geçirildi!
- Tantura Katliamını Konu Alan Bir Akademik Tezin Serüveni
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- “Evet” Çıkmasında Kürt İlleri ve Gurbetçilerin Rolü
- AfD: Evetçiler Türkiye'ye Dönsün
- Ahraru’ş-Şam Türkiye Halkını ve Hükümetini Tebrik Etti!
- YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek
- CHP 16 Nisan Referandumunun İptali İçin Başvuru Yapıyor
- Tahriru’ş-Şam’dan 16 Nisan Referandum Açıklaması
- Referandum Sonrası CNN ve BBC'den Taksim’e Çıkartma
- Bakanlar Kurulunda OHAL'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı
- GATA Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
- Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı? Rıdvan Kaya Yorumladı
- Irkçı Wilders: Evet Verenler Türkiye’ye Dönsün
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim