YSK’ya İtiraz Eden CHP ve HDP de Benzer Kararlara İmza Atmış!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarına ilişkin verdiği karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP’nin sandık kurulu üyelerinin, benzer kararlara imza attığı ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı sandık kurullarının, seçmene oy pusulası ve zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yönündeki şikâyetler üzerine yaptığı değerlendirmede, “sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına” karar vermişti.

Bu karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP’nin sandık üyelerinin de aralarında bulunduğu görevliler, Ümraniye’de 3017 nolu sandıkta oy birliğiyle aynı yönde bir karar aldı.

CHP ve HDP’li üyelerin de imzasının bulunduğu, 16 Nisan 9.40’ta oluşturulan tutanakta, 48 oy pusulasının mühürlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, seçmenin iradesinde bir sakatlık bulunmadığından oy pusulalarının geçerliğine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

7 Haziran’daki Seçimden Sonra Alınan Benzer Kararlar

Öte yandan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da 2010 yılında yapılan değişiklikten sonra YSK’nın benzer bir karar almadığı iddia edilmişti.

HDP ve CHP’nin farklı itirazları üzerine 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nden sonra İstanbul İl Seçim Kurulu’nun benzer kararlar verdiği ortaya çıktı.

HDP’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu’nun 13 Haziran 2015’te aldığı kararda, “Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına...” ifadesine yer verildi.

İl Seçim Kurulu’nun CHP’nin itirazı üzerine 12 Haziran 2015’te aldığı kararında ise “sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının, oyun tek başına iptaline neden olmayacağı” vurgulandı.

Kaynak: AA