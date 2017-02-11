YSK'dan 'Referandum Tarihi'ne Dair Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından anayasa değişikliği kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Artık gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Konuyla ilgili YSK Başkanı Sadi Güven'den bir açıklama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandum tarihine ilişkin, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz." dedi.
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihine ilişkin toplantı gerçekleştirilecek.
Toplantı için YSK binasına gelen Güven, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz. Toplantıdan sonra açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.
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