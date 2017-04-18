YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek

YSK Başkanı Güven, tartışma konusu yapılan mühürsüz zarf ve oy pusulalarının fligranlı, YSK tarafından özel üretilen evrak olduğunu, paralardaki gibi ışığa tutulduğunda YSK’nın isminin arkada görülebileceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla ilgili alınan “mühürsüz oy kararı” tartışmalarıyla ilgili, “Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır.” dedi. Güven, YSK’ya gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurul’un, “mühürsüz oy verme” kararıyla ilgili tartışmalarla ilgili önceki gün gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Güven, konuyu bir kez daha vatandaşlara izah etmek istediğini söyledi.

ZARF VE PUSULALAR FLİGRANLI

Vatandaşlara verilen zarf ve oy pusulalarının fligranlı, YSK tarafından özel üretilen evrak olduğunu, paralardaki gibi kaldırıldığında YSK’nın isminin arkada görülebileceğini ifade eden Güven, “Tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, YSK tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Zaten sahte olan oy pusulası ve zarf geçerli değildir. Onda kimsenin herhangi bir şüphesi yok.” ifadelerini kullandı. Güven, filigranlı üretilen oy pusulası ve zarfların yanında yasa koyucunun ikinci tedbir alarak, sandık kurulu başkan ve üyelerinin mühür basması şartını getirdiğini anlattı.

BU YÖNDE ALINAN İLK KARAR DEĞİL

Sandıkların tamamına yakınında AK Parti ve CHP’li üyelerin görev yaptığını belirten Güven, bu üyelerin, oyları saydığına, tutanaklara bağladığına, ıslak imza ile imzaladıklarına işaret etti. “Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani bu siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır” diyen Güven, Kurulun 3 Nisan 2004 tarihli 935, 2 Nisan 1994 tarihli 330, 31 Ağustos 1990 tarihli 283 sayılı kararlarının yanı sıra buna benzer onlarca kararı bulunduğunu açıkladı.

KESİN SONUÇ 11-12 GÜN SONRA ÇIKAR

Güven, 2014’teki yerel seçim dışında, kendilerinden önceki kurulların da bu yönde kararlar aldığını belirterek, “Seçmene mühürsüz verilen oy pusulalarının geçersiz sayılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden geçerli sayılmasına karar verilmiştir. Kurulumuz bu kararı oy verme işlemi sonuçları sisteme aktarılmadan ve oy birliğiyle almıştır. Onların yaptıkları hata, ihmal veya kasıt nedeniyle vatandaşın iradesinin sandığa yansıması gerektiğine karar verdik” dedi. Güven, sandık kurulu mührü bulunmadığı halde geçerli sayılan oy sayısının ise şu anda belli olmadığını söyledi. Güven, Kılıçdaroğlu’nun, “YSK’nın maç oynanırken kuralları değiştirdiği” söylemine ilişkin, “Maç oynarken kural değiştirmedik” dedi. Güven, 11-12 gün sonra kesin sonuçların açıklanmış olacağını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak