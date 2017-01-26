YSK, Referandumda Bir Sandıkta Oy Kullanacak Seçmen Sayısını Belirledi

»Ana Sayfa»Gündem
26.01.2017 11:25
YSK, Referandumda Bir Sandıkta Oy Kullanacak Seçmen Sayısını Belirledi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, halk oylamasında bir sandık bölgesinde, mezra gibi toplu yerleşim birimlerinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulma işlemleri sırasında teşkil edilen sandık bölgelerinde oy kullanacak seçmen sayısı 410-415 olacak. Köylerde ise seçmen sayısının 415'i aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Kararda, halk oylaması sürecinin kısa olması nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanması beklenilmeksizin bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının belirlenmesinin gerekli görüldüğü kaydedildi.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 2. maddesinde, "Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır." hükmü yer alıyor.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 80 Müdür Yardımcısı Atandı24 Ocak 2017 Salı 23:21
  • Çavuşoğlu: Astana Toplantıları Başarılı Geçti24 Ocak 2017 Salı 21:44
  • Erdoğan: Biz Afrika'yı Kimlerin Sömürdüğünü Gayet İyi Biliriz24 Ocak 2017 Salı 21:40
  • Bülent Arınç, 'Erdoğan'dan Af Diledi' İddiasını Yalanladı24 Ocak 2017 Salı 18:35
  • HÜDA PAR Referandum Süreci Hakkında Ne Diyor?24 Ocak 2017 Salı 17:40
  • HDP ve CHP Arasında “En Güçlü Hayırcı Biziz!”' Polemiği24 Ocak 2017 Salı 09:57
  • Kulp Belediye Başkanlığına Kayyum Atandı24 Ocak 2017 Salı 08:54
  • HDP'li Doğubeyazıt Belediye Başkanı Gözaltında24 Ocak 2017 Salı 08:52
  • Özlem Zengin: Tek Ölçü Anayasal Rıza Yetki Devri Yok, Sorumluluk Var23 Ocak 2017 Pazartesi 09:41
  • 4 KHK ile 367 Kişi Görevden Alındı, 124 Kişi Göreve İade Edildi23 Ocak 2017 Pazartesi 08:17
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim