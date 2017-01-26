YSK, Referandumda Bir Sandıkta Oy Kullanacak Seçmen Sayısını Belirledi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.
YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, halk oylamasında bir sandık bölgesinde, mezra gibi toplu yerleşim birimlerinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulma işlemleri sırasında teşkil edilen sandık bölgelerinde oy kullanacak seçmen sayısı 410-415 olacak. Köylerde ise seçmen sayısının 415'i aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
Kararda, halk oylaması sürecinin kısa olması nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanması beklenilmeksizin bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının belirlenmesinin gerekli görüldüğü kaydedildi.
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'un 2. maddesinde, "Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır." hükmü yer alıyor.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Referanduma Giderken, Gerilimi Düşürmek Gerekmez mi?
- Seçimlere Katılma Yeterliliğine Sahip 9 Parti Var
- Trump Meksika Sınırına Duvar Örecek
- Trump Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor: 6 Gazeteci Gözaltında
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Meksika'dan Trump’a 'Duvar' Resti
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- YSK, Referandumda Bir Sandıkta Oy Kullanacak Seçmen Sayısını Belirledi
- Avrasya Tüneli 24 Saat Hizmete Başlıyor
- Ahmet Taşgetiren Yazdı: Tayyip Bey, Ben ve Ötekiler
- ‘Ahlâk’sız ‘Dindarlık’ Olur mu?
- “Hayırcı” Korosuna Katılan PKK’nın “Diktatör” Eleştirisi Güldürüyor
- “Hayırcı” Korosuna Katılan PKK’nın “Diktatör” Eleştirisi Güldürüyor
- Ahmet Taşgetiren Yazdı: Tayyip Bey, Ben ve Ötekiler
- 25 Ocak İntifadası’nın Yıldönümünde Mısır Hala Esaretin Pençesinde!
- Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması
- Raid Salah: Trump’ın Gelişi İşgali Hızlandırdı
- Fransa “3 PKK’lı Kadına Suikast” Dosyasını Neden Kapattı
- ‘Ahlâk’sız ‘Dindarlık’ Olur mu?
- “ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”
- Suudi Arabistan Büyükelçiliği BBC Arapça'nın Haberini Yalanladı!
- İşgalci Çin Kur’ân Kursunu Bastı ve 300 Kişiyi Tutukladı!
- Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 3. Gün
- Hocalarım! Yetsin Artık, Yorulduk Artık Nizalarınızdan!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim