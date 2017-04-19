YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız

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19.04.2017 11:14
YSK Başkanı Güven: İtirazlara Öğleden Önce Bakacağız
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları bugün öğleden önce değerlendireceklerini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’da yer alan habere göre, itirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, “İtirazlara öğleden önce bakacağız.” dedi.

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