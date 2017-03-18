YPG/PKK Rakka İçin Tarih Verdi

»Ana Sayfa»Suriye
18.03.2017 16:28
YPG/PKK Rakka İçin Tarih Verdi
Halk Savunma Birlikleri (YPG) Komutanı Sipan Hemo, IŞİD'in denetimindeki Suriye'nin Rakka kentine yönelik operasyonun Nisan ayında başlayacağını söyledi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Sipan Hemo, Rakka operasyonuna katılacaklarını belirtti.

YPG'li komutan, “Rakka’yı kurtarma operasyonu ve saldırı düzenleme konusu kesinleşti. Askeri operasyon Nisan ayında başlayacak” dedi.

YPG’nin kente Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte operasyon başlatacağını söyleyen Hemo, “Rakka’ya girecek güçlerin yüzde 25’ini YPG oluşturacak” ifadesini kullandı.

Hemo, YPG’nin bağımsızlıktan ziyade, savaştan sonra müzakere edilecek bir “bölgesel otonomi” amaçladığını söyleyerek, “Suriye’deki Kürt halkının haklarını hem yasal hem de anayasal açıdan garanti altına almak istediğini” vurguladı.

Pentagon: Henüz karar verilmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözücü jeff Davis ise, daha önce yaptığı açıklamada, Rakka operasyonuyla ilgili kesin kararın henüz verilmediğini söylemişti.

IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Sözcüsü Albay John. L. Dorrian da, Rakka operasyonuna YPG'lilerin kesin olarak katılacağını belirtmişti.

Albay John. L. Dorrian, Türkiye'nin olası rolünün de görüşülmekte olduğunu ifade etmişti.

Türkiye ile ABD arasında YPG gerilimi

Türkiye Hükümeti, YPG’yi “terör örgütü” olarak gördüklerini ifade ediyor. ABD’de farklı kademelerdeki isimler ise bu görüşte değil.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin bu tutumuna birçok kez sert ifadelerle tepki göstermişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte YPG öncülüğündeki DSG’nin Rakka harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini vermişti.

IŞİD'in Suriye'deki başkenti olarak bilinen Rakka, 2013'ten beri örgütün denetiminde bulunuyor.

Kaynak: Rudaw

 

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