YPG’den Rakka’da Öldürülen Yabancı Militanlara Cenaze Töreni!

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD ile yaşanan çatışmalar sırasında öldürülen PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye bağlı yabancı militanlar için cenaze töreni düzenlendi.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, PYD/YPG’nin, üçü ABD’li, biri İngiltereli olan mensupları için düzenlediği cenaze töreninin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Tabutlara iliştirilmiş fotoğraflarda öldürülen YPG militanlara ait kod adların kullanıldığı görüldü.

Çoğunluğu Avrupa ve ABD kökenli olan birçok yabancı, IŞİD’e karşı savaşta PYD/YPG’ye katılıyor. Bunlardan ciddi bir bölümü şu ana kadar girdikleri çatışmalarda öldürüldü. Bu kişilerden bazılarının cesetleri ülkelerine geri gönderilirken bazıları bölgeye gömülüyor.

Cenaze töreninde, ölen kişilerin fotoğrafları ve PYD/YPG bayraklarının yanı sıra PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterleri de dikkat çekti.

Öte yandan, Rakka’da öldürülen diğer YPG’lilerin de cesetleri memleketlerine geri gönderiliyor. Kamışlı, Haseke gibi bölgelerde YPG militanlarının cenaze törenleri düzenleniyor.