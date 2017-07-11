YPG, Mare’de Sivilleri Hedef Aldı: 5 Yaralı!

Mare’deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin, Mare’nin batısındaki Tel Rıfat ilçesi yönünden ateşlediği dört füzenin Mare ilçe merkezine düştüğünü söyledi.

5 sivilin yaralandığını belirten Hatib, füzelerin düştüğü yerlerde maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Mare’deki hastanenin doktorlarından Ahmed Hafız da ilçeyi hedef alan saldırılarda yaralanan sivilleri tedavi altına aldıklarını ifade etti.

“PYD ve Esed Bizim Düşmanımızdır”

Evi hasar gören Muhammed Nasır ise YPG’ye tepki göstererek, “Evlerinde oturan halkın başına füze yağdırdılar. Zalimlere karşı Allah büyüktür. Allah düşmanlarımıza karşı bizi galip getirsin. Bunlar bizim düşmanımızdır. Beşşar Esed’e lanet olsun, onları bölgeye getirenlere de lanet olsun. Beşşar ile PYD bizim düşmanımızdır.” diye konuştu.

Şeyh İsa’da 14 Yaşındaki Bir Kız Katledilmişti!

Daha önce Kilis Valiliği’nden yapılan açıklamada, PKK/PYD’nin Mare’ye bağlı Şeyh İsa köyündeki tarım arazilerinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla ateş açtığı duyurulmuştu.

Saldırı nedeniyle 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de hafif bir şekilde yaralanmıştı.

Mare’nin ilçe merkezi Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), güneybatısında yer alan Şeyh İsa köyü ise PKK/PYD kontrolünde bulunuyor.

Mare’deki Gösteriler

Geçtiğimiz günlerde Mare’de gerçekleştirilen gösterilerde ilçe meydanında toplananlar PKK/PYD aleyhinde sloganlar atmıştı.

Birçok çevre köyden de katılanların olduğu gösterilerde, Arapça ve İngilizce “Terör örgütü PKK’yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz! Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız!”, “Türkiye askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir!” yazılı dövizler taşınmıştı.